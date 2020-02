Restaurant Report Card: 2.20.2020 Restaurant Week Toledo

35 restaurants are donating proceeds to Leadership Toledo Feb. 24 - March 1, 2020. Many of those eateries are violation-free!

Here's a look at some of the locations and their most recent health inspections, all of which have low to no violations:

The Adams St. Cafe

608 Adams Street, Toledo

Standard/Critical Control Point Inspection 21-Oct-2019 0 critical & 0 non-critical

Balance Pan-Asian Grille

215 N Summit Street, Toledo

Standard/Critical Control Point Inspection 29-Jan-2020 0 critical & 0 non-critical

The Blarney Irish Pub

601 Monroe Street, Toledo

Standard Inspection 28-Jan-2020 0 critical & 0 non-critical

BREW Coffee Bar

1440 Secor Road, Toledo

Standard Inspection 23-Oct-2019 0 critical & 0 non-critical

Chop House

300 N Summit Street, Toledo

Standard/Critical Control Point Inspection 13-Feb-2020 1 critical & 0 non-critical

Ciao !

6064 Monroe Street, Sylvania

Standard/Critical Control Point Inspection 21-Jan-2020 0 critical & 1 non-critical

Cousino's Steak House

1842 Woodville Road, Oregon

Standard/Critical Control Point Inspection 22-Jan-2020 0 critical & 1 non-critical

Fowl and Fodder

614 Adams Street, Toledo

Standard/Critical Control Point Inspection 21-Oct-2019 0 critical & 0 non-critical

Ice

405 Madison Avenue, Toledo

Standard/Critical Control Point Inspection 31-Jan-2020 0 critical & 0 non-critical

Inside the Five Brewing

5703 Main Street, Sylvania

Standard/Critical Control Point Inspection 9-Jan-2020 2 critical & 0 non-critical

Maddie & Bella Coffee Roasters

44 S St Clair Street, Toledo

Standard Inspection 31-Jan-2020 0 critical & 0 non-critical

Registry Bistro

144 N Superior Street, Toledo

Standard/Critical Control Point Inspection 13-Feb-2020 0 critical & 0 non-critical

Souk Mediterranean Kitchen

139 S Huron Street 101, Toledo

Standard/Critical Control Point Inspection 31-Jan-2020 0 critical & 0 non-critical

Stella's

104 Louisiana Ave, Perrysburg

Standard/Critical Control Point Inspection 4-Feb-2020 0 critical & 0 non-critical

Ye Olde Durty Bird

2 S St Clair Street, Toledo

Standard/Critical Control Point Inspection 12-Feb-2020 0 critical & 0 non-critical

Zia's

20 Main Street, Toledo

Standard/Critical Control Point Inspection 9-Jul-2019 0 critical & 0 non-critical